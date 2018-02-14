SPD'de taht savaşları

Koalisyon, parti içindeki mevkiler ve bakanlıklar için mücadele sürüyor."Game of Thrones"un kaçıncı bölümündesin? "Stranger Things"in yeni sezonunda neler olacak? Peki "Babylon Berlin" konusunda ne düşünüyorsun? Arkadaşlar arasında akşam buluşmalarının en sevilen konusu kuşkusuz diziler. Normalde! Çünkü bugünlerde Martin Schulz, Sigmar Gabriel ve Andera Nahles dizi yıldızlarını aratmıyor. Artık diziler yerine SPD içindeki mevki kavgası sohbet konusu oluyor. Şaşırtıcı değil, çünkü SPD çok heyecanlı bir sezonu geride bıraktı. Yükseliş, entrika ve düşüş; hem de birkaç ay içinde... Mesela geçen haftanın bölümünde SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz her şeyi kaybetti: Genel başkanlığı ve çok istediği dışişleri bakanlığını. Sıcak sözler yerine soğuk rüzgarlar 2017 yılında SPD'nin kahramanı olarak partiyi seçime götüren Schulz, Angela Merkel karşısında tam bir hezimete uğradı. Koalisyon müzakereleri sırasında bir anlığına Schulz etksinin geri döndüğü sanıldı, zira SPD Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyon müzakerelerinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Ancak Schulz'un sevgili dostu Sigmar Gabriel'in elinden dışişleri bakanlığını almak istemesi parti içindeki taht savaşlarının boyutunu gözler önüne serdi. Gabriel kamuoyu önünde "verilen söze sadık kalınmadığını" söyleyerek mevkisinden vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi ve istediğini de aldı. Schulz nihayetinde pes etti ve koalisyonun kurulması halinde hükümette görev almayacağını söyleyerek tahtı haleflerine bıraktı.

SPD şimdi de yeni genel başkanını arıyor. Bu konu da muhtemelen birkaç bölüm işlenecek. Zira Schulz'un halefi olmak üzere SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles'i önermesi parti içinde kabul görmedi. Partinin genel başkanlığını vekaleten Schulz'un yardımcılarından Olaf Scholz devraldı. Partinin yeni genel başkanı Nisan ayında yapılacak kongrede belli olacak. "Partinin stratejisi yok" "Ne strateji var ne de dayanışma!" İletişim uzmanı Dietrich Boelter SPD'deki sorunları bu sözlerle özetliyor. Boelter 2002 yılında Eski Başbakan Gerhard Schröder için SPD'nin internet seçim kampanyasını hazırlayan isimdi. SPD'nin oy oranı o dönemde yüzde 39'lara kadar çıkıyordu. Schröder yeniden başbakan seçilmeyi başardı. Bugün SPD'nin oy oranı anketlerde yüzde 20'yi dahi bulmuyor. Boelter, o dönemde partinin herkesin bağlı kalacağı mutabakatlara varabilme yetisine sahip olduğunu söylüyor. Uzman, "Tek bir kişinin kendi hırslarını kamuoyu önünde ifşa etmemesi prensibi benimseniyordu. Kimseye de yanlış sözler verilmedi. Bütün bunlar şu anda partinin bu duruma gelmesinde etki sahibi. O dönemde stratejik hareket ediliyordu. Bunun karşılığı da alındı."