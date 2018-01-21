SPD’den Koalisyon Görüşmelerine Onay

Kurultayın açılışında konuşan Genel Başkan Martin Schulz, Merkel'in başbakanlığında koalisyonun kurulması için üzerinde anlaşmaya varılan 28 sayfalık metnin SPD'nin istihdam, sağlık, emeklilik, eğitim, vergi ve Avrupa politikalarındaki taleplerini içerdiğini belirterek, amacının delegeleri "ikna etmek değil, inandırmak” olduğunu vurguladı ve koalisyon görüşmelerine başlanması yolunda karar almaları çağrısında bulundu.Schulz hükümeti kurmaları durumunda, iki yıl sonra bir bilanço çıkaracaklarını ve bu bilanço sonucuna göre devam mı tamam mı kararını vereceklerini söyledi. Geçen yıl büyük umutlarla SPD'nin başına geçen Schulz liderliğindeki SPD, 24 Eylül'de seçimlerde yüzde 20,5 ile parti tarihinin en kötü sonucunu aldıktan sonra, SPD lideri "Muhalefette kalacağız. Merkel başbakanlığında bir koalisyonda yer almayacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Schulz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in araya girerek, SPD ile Birlik Partileri arasında koalisyon kurulması yönündeki girişimi sonrasında, fikir değiştirmek zorunda kalmıştı.

Almanya'da sosyal demokrat SPD'nin olağanüstü kurultayında delegeler, Birlik Partileri CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine onay verdi. ‘Büyük koalisyon' istemeyen partinin sol kanadı ile gençlik örgütünün isyanı sonuç vermezken, SPD kongredeki kararla bir dönem daha Merkel'in liderliğinde koalisyon hükümetinin küçük ortağı olmaya evet dedi. Soğuk Savaş yıllarının başkenti Bonn'da yapılan olağanüstü kongreye oy hakkına sahip 600 delege ile parti yönetim kurulunun 45 üyesi katıldı. 362 delege koalisyondan yana oy kullanırken, 279 delege ise hayır dedi.

Kurultayın koalisyon görüşmelerine başlanması için yetki vermesi sonrasında, Birlik Partileri ile resmi koalisyon görüşmelerinin önümüzdeki hafta içinde başlaması bekleniyor. CDU ve CSU ön görüşmelerde varılan uzlaşı metnini daha önce yetkili parti kurullarında onaylamıştı. SPD hükümete katılma kararı ile ana muhalefet partisi görevini aşırı sağcı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) bıraktı.

Merkel'in başını çektiği Hristiyan Demokrat blok ile SPD arasında 7-12 Ocak tarihleri arasında üzerinde uzlaşmaya varılan koalisyon programında, SPD'nin sosyal vaatleri yer almazken, CDU/CSU'nun sığınmacılar ve göçmenler konusundaki talepleri olduğu gibi kabul edildi. Buna göre, yıllık mülteci sayısı 180 bin ile 220 bin arasında kalacak. Mültecilerin aile birleşimi konusunda ise ayda en fazla bin civarında kişinin ülkeye girişine izin verilecek.

Türkiye'yle yeni fasıl açılmayacak, vize serbestisi verilmeyecek

Ön sözleşmede Türkiye başlığıyla yer alan maddeye göre, Türkiye'yle AB üyelik müzakerlerinde yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıllar kapanmayacak. Ülkeye vize serbestisi verilmeyecek ve Gümrük Birliği de genişletilmeyecek.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hükümet kurmanın bu kadar uzadığı Almanya'da Birlik Partileri ile SPD arasında koalisyon protokolünün hazırlanmasından sonra, SPD bu kez 400 bin üyesinden onay alacak. Tüm bu görüşmeler ve üye referandumunun ardından Mart ayının sonunda veya Nisan ayının ilk günlerinde hükümetin görev başı yapması bekleniyor.