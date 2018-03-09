HABER

SPD'nin bakanları belli oldu

09.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Almanya'da Sosyal Demokratlar yeni kabinede görev alacak bakanlarını açıkladı.

SPD'nin bakanları belli oldu

Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı Heiko Maas getirilirken Katarina Barley Adalet Bakanı, Olaf Scholz Maliye Bakanı olarak görev yapacak.Almanya'da Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) koalisyon hükümetinde yer alacak olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) kabinede kendisine düşen altı bakanlığa gelecek isimleri açıkladı. Partide aylar süren iç çekişmelerin ardından bakanlıklara getirilecek isimlerin sadece yeterlilik değil, ekip çalışması ruhuna uygunluk kriterine göre seçileceği konuşuluyordu.

Yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevi yapacak olan SPD geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, müstakbel Genel Başkan Andrea Nahles ile yaptıkları ortak açıklamada "İyi bir ekip oluşturmak istedik" dedi.

Sigmar Gabriel'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek. Gabriel, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kabinede yer almayacağının parti yönetimince kendisine bildirildiğini açıklamıştı.

SPD'nin eski genel sekreteri Hubertus Heil'ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley'in Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Barley'den boşalan Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

SPD'nin bakanlıklarını açıklamasının ardından Angela Merkel'in 14 Mart tarihinde Federal Meclis'te dördüncü kez Başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor. Meclis'teki oylamanın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmen atanacak ve Meclis'te yemin ederek görevlerine başlayacak.

DW,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Haksız faturaya e-Devlet'ten takip

Haksız faturaya e-Devlet'ten takip

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakın el nasıl koalisyon yapıyor biz niye akape mhp bbp koalisyonuna karşı çıkıyoruz bahçeli sarayı saltanatı koruma memuru olur destici alperenlerle aileyi saltanatı koruma kollama ve araplarla iyi ilişkiler memuru olur daha akape bunlara zırnık vermez avantalarıda baraj sorununu yenerler hazine yardımı alırlar akapede nerden buldun bunları kanununu atlatır atı alan üsküdarı geçti seçimi yapar
Diğer Haberler
Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun

Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.