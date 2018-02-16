SPD'nin oyları dibe vurdu

Parti ile sağ popülist AfD arasındaki fark 1 puana kadar düştü.Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle varılan koalisyon anlaşması için yapacakları oylamaya bir hafta kala seçmenin partiye verdiği destek, SPD tarihinin en düşük seviyesine indi.

Alman televizyon kanalı ARD'nin Infratest Dimap kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, önümüzdeki Pazar günü genel seçim yapılacak olsa SPD'nin oyları yüzde 16'da kalırdı. Anket SPD ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile SPD arasındaki oy farkının bir puana indiğini gösteriyor. Şubat başında yapılan ankette SPD'nin oy oranı iki puan daha fazla çıkmıştı.

Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin yüzde 33'ü bulan oy oranı ise değişmedi. Üçlü koalisyon görüşmelerinden çekilen Hür Demokrat Parti bir puan kaybederek yüzde 9'luk oy oranına gerilerken, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 11'le sabit kaldı. Yeşiller iki puanlık artışla oy oranını yüzde 13'e çıkardı.