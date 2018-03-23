Spiegel: AB Türkiye'nin sınırlarını silahlandırmasına destek oldu

Habere göre bu kapsamda 80 milyon eurodan fazla para Ankara'ya aktarıldı.İnsan hakları aktivistleri, Türkiye'yi Suriyeli mültecileri reddetmekle suçlarken Spiegel ve European Investigative Collaborations (Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri) ağı tarafından yapılan ortak araştırmaya göre AB'nin Ankara'ya sınırlarını mültecilere karşı koruması için 80 milyon eurodan fazla değere sahip güvenlik ve izleme teknolojisi ekipmanı gönderdi.

Habere göre Bölgesel Kalkınma Programı (IPA) kapsamında Brüksel, şu anda Suriye sınırında da kullanılan, Cobra II adlı zırhlı askeri araçların üretimi için Otokar firmasına 35,6 milyon euro aktardı.

Türk devletinin çoğunluk hisseye sahip olduğu silah ve güvenlik sistemleri üreticisi Aselsan, AB tarafından Ankara'ya, Türk-Yunan kara sınırını kontrol etmek için 30 milyon euro değerinde zırhlı ve zırhsız gözetleme araçları sağlamakla görevlendirildi.

AB geri kabul anlaşması

Mart 2016'da, Türkiye ile AB arasında mülteci geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma Yunan adalarına çıkan mülteci adaylarının, başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye'ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye'deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.