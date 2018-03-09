Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

Spiegel AfD'li vekillerin Suriye ziyaretine Rusya'nın yardım ettiğini ileri sürdü.Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir grup milletvekilinin bu hafta başında Şam'ı ziyaret ederek Esad rejimine yakın üst düzey isimlerle görüşmesinin ardından partinin tartışmalı yeni bir ziyareti daha ortaya çıktı. Haftalık Der Spiegel dergisinin yeni sayısında yer alan habere göre AfD'nin Federal Meclis milletvekili Ulrich Oehme şu sıralar Irak'ta temaslada bulunuyor.

Milletvekilinin Türkiye'den Kuzey Irak'a geçtiği belirtildi. AfD'den bir sözcü Spiegel'e yaptığı açıklamada, Oehme'nin bölgeye yerel yardım örgütlerini desteklemek için gittiğini söyleyerek ziyareti doğruladı. Federal Meclis Kalkınma Komisyonu üyesi Oehme'nin Irak'taki Alman yardım kuruluşları ile ilişkiye geçmek istediği kaydedildi.

Spiegel Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Oehme'nin vize almaksızın ülkeye giriş yapmasına izin verdiğini belirtti. Vize almadan Irak'a seyahat edenler bir yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.