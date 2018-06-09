Spiegel: Alman hükümeti Gülen'e artık daha kuşkuyla yaklaşıyor

Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Gülen yapılanmasına yönelik değerlendirmelerini gözden geçirdiğini iddia etti. Spiegel ve ARD televizyon kanalında yayınlanan program Report Mainz'ın ortak haberinde, Dışişleri Bakanlığı'nın Gülen yapılanmasına yönelik daha kuşkulu bir yaklaşım sergilediği öne sürüldü.
Dışişleri Bakanlığı'nın Şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde, Gülen yanlılarının Türkiye'de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki farklı kaynakların bu konuda aynı görüşü paylaştığı belirtilerek, raporda "Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor” ifadesi yer aldı.
Der Spiegel'in haberinde Gülen yapılanmasının Almanya'daki faaliyetleri ile gruptan ayrılanların görüşlerine de yer verildi.
Gülen yapılanmasının Almanya'da önde gelen isimlerinden biri dergiye yaptığı açıklamada, Gülen yapılanmasını "antidemokratik” olarak nitelendirdi. Haberde, adının açıklanmasını istemeyen kişinin, Türkiye'den gönderilen dini liderlerin, Almanya'daki faaliyetler konusunda karar aldığını söylediği belirtildi. Haberde, Gülen yapılanmasının bu faaliyetlerle Almanya'da yaşayan Türkleri "mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren dini eğitime” tabi tutmayı hedeflediği dile getirildi.
AFP,dpa/JD,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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