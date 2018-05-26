Spiegel: Riyad Alman şirketleriyle işlerini durdurdu

Ancak Spiegel dergisinin haberine göre Suudi Arabistan, Alman şirketleri ile iş ilişkilerini durdurdu. Riyad'ın Berlin'e Ortadoğu politikası nedeniyle kızgın olduğu belirtiliyor.Almanya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel'e göre Suudi Arabistan, Berlin'in Ortadoğu politikası nedeniyle Alman şirketleri ile iş ilişkilerini dondurdu ve artık iş siparişi vermeme kararı aldı. Derginin haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu konuda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Riyad'ın bu kararından özellikle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği belirtiliyor. Riyad ve Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler'in de karardan etkilenenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Haber teyit edilmedi

Konuyla ilgili haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü ise "Spiegel'in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu. Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise açıklama yapmak istemediği aktarıldı.