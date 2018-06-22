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Spiegel: SPD erken seçime hazırlanıyor

22.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Mülteci politikası ile ilgili tartışmalar nedeniyle Alman hükümeti çatırdıyor.

Spiegel: SPD erken seçime hazırlanıyor

Spiegel'de yer alan habere göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti erken seçim hazırlıklarına başladı.Almanya'da Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyonda iltica politikası nedeniyle yaşanan çatlak, hükümet ortağı Sosyal Demokratları (SPD) harekete geçirdi.

24 Eylül seçimlerinin ardından Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile tarihinde üçüncü kez koalisyon gitme kararı alan Sosyal Demokratların, erken seçim ihtimalini görüşmek üzere üç kez parti içerisinde toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Haber portalı Spiegel'de yer alan bilgilere göre, toplantılara SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil'in liderlik etti. Görüşmeler sırasında seçimler için olası tarihlerin ele alındığı belirtildi. SPD kaynakları, aday listesi, parti programı ve olağanüstü kurultay düzenlenmesi gibi konuların da masaya yatırıldığına da işaret etti.

Koalisyon çatlağının arkasında ne yatıyor?

Almanya'da koalisyon ortaklarını erken seçim senaryoları üzerinde çalışmaya iten hükümetin iltica politikaları konusunda yaşanan fikir ayrılığı oldu.

Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Birlik'in kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) iltica politikalarının sertleştilmesini istiyor. CSU'lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bunun için yeni bir iltica planı hazırladı. Plan, farklı bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan, sınırdışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini öngörüyor.

Almanya'nın mültecilere karşı açık kapı politikası izlemesini sağlayan Merkel ise göç ve iltica politikası konusunda AB çatısı altında bir çözüm bulunmasını istiyor. Merkel'in ortağı CSU, AB ülkeleri ile çözüm için Başbakan'a Haziran sonuna kadar vakit tanımıştı. İki kardeş parti arasında yaşanan krizin, Hristiyan Birlik'in dağılmasına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

Almanlar krize nasıl bakıyor?

YouGov tarafından Cuma günü açıklanan bir ankete göre Almanların üçte biri (yaklaşık yüzde 32'si) anlaşmazlığın Merkel hükümetini görevden edebileceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 31'i ise koalisyonun 2021'de yapılacak seçimlere kadar devam edeceği görüşünde.

Almanların yüzde 43'ü Merkel'in koltuğunu devretmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıları benzer bir oranı ise aksi görüşte. Üç günde 2 bin katılımcı ile yapılan ankete göre Almanların yüzde 42'si Merkel’in görevde kalmayı sürdürmesi gerektiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 15'inin görüş bildirmek istemediği belirtiliyor.

dpa/ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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