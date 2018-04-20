Spiegel: Steinmeier Erdoğan ile seçimden sonra görüşecek

Alman Der Spiegel dergisi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı en erken 24 Haziran'daki seçim sonrasında resmi olarak kabul edeceğini yazdı. Birkaç hafta önce Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Steinmeier’in resmi ziyaret için genel bir davette bulunduğu belirtiliyor. Alman Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de erken seçim ilan edilmesiyle birlikte "yeni bir durumun ortaya çıktığı" ifade edildi. Açıklamada, "Ziyaret için somut bir tarih, ancak Türkiye'de seçimin yapılmasından sonra belirlenebilir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da seçim etkinliği yapmasına da izin verilmeyecek. Geçen yıl dönemin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yabancı ülkelerin hükümet üyelerinin ülkelerindeki seçimlere ya da oylamalara üç ay kala Almanya'da seçim etkinliği yapmasını yasaklayan bir düzenleme getirmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu düzenlemenin geçerliliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Partiler "seçimlerin Almanya'ya taşınmasına" karşı