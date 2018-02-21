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Spor yaparken canından oluyordu!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 22:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan genç manken, gittiği spor salonunda idman yaparken az kalsın canından oluyordu.

Spor yaparken canından oluyordu!

23 yaşındaki Marcelle Mancuso, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren bir isim haline geldi... Mankenlikle uğraşan genç kadın, sporunu da yapmayı ihmal etmiyor fakat başına gelen son şey bir hayli korkunç...

Marcelle Mancuso, geçtiğimiz ay gittiği spor salonunda sakatlandı. 23 yaşındaki genç kadın bir sistemin üzerinde mekik çekerken düştü ve omurgasını çatlattı.

23 yaşındaki Brezilyalı manken karın kasları için bir benç üzerinde mekik çekerken düştü. Boynunun üzerine düşen genç kadının omurgası çatladı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyata alındı ve omurgasına 6 çivi ve bir titanyum plaka takıldı. Başarılı geçen operasyona rağmen doktorlar sporu çok seven kadına üzücü bir haber verdi: Genç kadın hayatının sonuna yürüyememe ihtimali vardı.

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Fakat aylar boyunca fizyoterapi yapan ve sağlığına tekrar kavuşmak için mücadele eden genç kadının sağlık durumu düzeldi. Genç kadın özel bir sistemle spor yapmaya devam ettiğini söylerken, Mancuso kaza anını İngiliz basınına anlattı. Marcuso, “Bir ipe bağlı olarak benç üzerinde karın kaslarımı geliştirmek için çalışıyordum. Bir anda ip koptu ve antrenörüm de beni tutamadı. Yere düştüm ve yerde hareket edemediğimi fark ettim” dedi.

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Marcuso, fizyoterapi sırasında çok yorulduğunu ama sağlığına kavuşmak için inat ettiğini dile getirirken sakatlandıktan sonraki 6 ay içerisinde büyük gelişme kaydettiğini söyleyerek, “Artık spor yapabiliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Marcelle Mancuso manken

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tamam da bize ne kardeşim. ülke savaşta sizin derdinize bak ! Haberi okumadım bile belli ki yine boş beleş bir haber.
mükemmelsin bebeğimm...
geberene kadar spor yap
kaç kişinin gözü var başına uçak düşmedi diye yatıp kalkıp dua etsin
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