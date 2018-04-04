Spotify halka açıldı, ilgi beklenenden yüksek çıktı

Dünyada dijital müzik dinleme platformu olarak liderliği elinde bulunduran Spotify, Salı günü New York borsasında halka arz edildi.

Sessiz bir şekilde halka arz olmak için geleneksel yolları izlemeyen şirketin hisseleri açılışı 165,90 dolardan yaptı.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify için belirlediği referans fiyat ise 132 dolardı.

Bu fiyattan yüzde 26 daha yukarıda bir açılışla halka arz olan Spotify'ın hisseleri, günü düşüş yaşayarak 149 dolardan bitirdi.

Böylece şirketin değeri borsaya açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolara çıktı.

Spotify, Snapchat ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinden çok daha değerli bir yere konumlanmış oldu.

Gün sonunda 30 milyon hisse el değiştirdi.

'Kimliğimizi değiştirmedik'

Spotify'ın ilk gün performansı, şimdiye kadar gerçekleşen en iyi 10 teknoloji şirketinin halk arzı arasına girmesini sağladı. Bu diğer şirketlere cesaret veren bir performans olarak değerlendiriliyor. İlk 10 içinde Facebook ve Alibaba da var.

Spotify geleneksel halka arz yöntemi olarak yeni hisse senedi piyasaya sürmek yerine şirketin ilk yatırımcılarının elindeki hisseleri satmasıyla farklı bir halka arz gerçekleştirmiş oldu.