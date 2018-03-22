Springer Doğan Grubu'ndaki hisselerini elden çıkaracak

Avrupa’nın en büyük yayınevlerinden biri olan Axel Springer, bir soruya verdiği yanıtta Doğan TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu.

2007 yılından beri holdingin yatırımcıları arasında yer alan Axel Springer Grubu'nun bu açıklaması Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlanmasının ardından geldi. Springer’in yaptığı açıklamada "Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır" denildi.

Axel Springer Grubu, 2007 yılında Doğan TV'nin hisselerinin yüzde 25'ini 375 milyon euro karşılığı satın almıştı. 2009 yılında ise bu oran yüzde 29'a çıkmıştı. Aynı yılın şubat ayında 2007 yılındaki satış nedeniyle Doğan Grubu'na 1 milyar 174 milyon liralık vergi cezası kesildi. 2009 yılında Doğan Grubu'na kesilen vergi cezalarının toplamı 6 milyar 800 milyon lirayı buldu. Axel Springer Grubu da Türkiye'deki yatırım planlarından vazgeçerek Doğan TV'deki hisse oranını yüzde 7 ile sınırlama kararı aldı. 2016 Kasımı'nda Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, "Türkiye'deki endişe verici gelişmeler ve medya özgürlüklerinin kısıtlanması" gerekçesiyle Türk pazarından çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Döpfner Doğan Medya Grubu'nda bulunan kalan hisselerini 2022 yılına kadar satacaklarını ifade etti.