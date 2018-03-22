HABER

Springer Doğan Grubu'ndaki hisselerini elden çıkaracak

22.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Almanya’daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini tümüyle elden çıkarma kararını bir kez daha ifade etti.

Springer Doğan Grubu'ndaki hisselerini elden çıkaracak

Avrupa’nın en büyük yayınevlerinden biri olan Axel Springer, bir soruya verdiği yanıtta Doğan TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu.

2007 yılından beri holdingin yatırımcıları arasında yer alan Axel Springer Grubu'nun bu açıklaması Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlanmasının ardından geldi. Springer’in yaptığı açıklamada "Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır" denildi.

Axel Springer Grubu, 2007 yılında Doğan TV'nin hisselerinin yüzde 25'ini 375 milyon euro karşılığı satın almıştı. 2009 yılında ise bu oran yüzde 29'a çıkmıştı. Aynı yılın şubat ayında 2007 yılındaki satış nedeniyle Doğan Grubu'na 1 milyar 174 milyon liralık vergi cezası kesildi. 2009 yılında Doğan Grubu'na kesilen vergi cezalarının toplamı 6 milyar 800 milyon lirayı buldu. Axel Springer Grubu da Türkiye'deki yatırım planlarından vazgeçerek Doğan TV'deki hisse oranını yüzde 7 ile sınırlama kararı aldı. 2016 Kasımı'nda Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, "Türkiye'deki endişe verici gelişmeler ve medya özgürlüklerinin kısıtlanması" gerekçesiyle Türk pazarından çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Döpfner Doğan Medya Grubu'nda bulunan kalan hisselerini 2022 yılına kadar satacaklarını ifade etti.

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi bugün gelmişti. Görüşmelerin, "1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapıldığı açıklandı.

Almanya'da Bild, B.Z., Die Welt gibi günlük gazeteleri çıkan Axel Springer SE'nin 15 binden fazla çalışanı bulunuyor ve yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar 290 milyon euro.

DW, dpa / EC,GY

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

İlginizi Çekebilir

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.