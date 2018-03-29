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Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Daha önce Simonyan, Washington'a yayın sağlayan şirketin RT'yi yayından çıkardığını açıklamıştı. Diğer yandan Bloomberg, RT'nin yayınına 1 Nisan gecesi son verileceğini aktarmıştı.

Sputnik'e konuşan Simonyan, "Bloomberg ne yazırsa yazsın, kaynakları ne söylerse söylesin, biz bunun ABD'de zorunlu olarak 'yabancı ajan' damgasının vurulması sebebiyle yaşandığını biliyoruz" dedi.

Simonyan, televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydetti.

Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz" diye ekledi.

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