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SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Moskova, Sovyetler Birliği döneminden beri ilk kez Kuzey Kutbu üzerinden Amerika'ya uçuş gerçekleştirildiğini duyurdu.

SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği döneminden beri ilk kez Kuzey Kutbu üzerinden Amerika'ya uçuş gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu askeri eğitim uçuşuna Rus denizaltısavar uçakları katıldı.

Rus haber ajansı Sputnik, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesiyle İngiltere, ABD, Kanada ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmesinden sonra Moskova'dan askeri alanda önemli bir hamlenin geldiğini bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Rusya SSCB ABD

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Hayret akp bu konuya hiç bulaşmıyor eskiden olsa RTE çoktan eyyy ABD eyyy AB diye bağırır dururdu Çaptan mı düştü formdan mı düştü bilemedim
2019 da görürsün Devlet Başkanı olduğunda çaptan düşüp düşmediğini kardeş :)
anca gidersin kardes
esat.ta her dönem yüzde 75 ile seçilir ne farkınız var
@serdenim1970 ondan mı indirdiler
3. dünya savaşı cikacaksa önce şu bastakiler ölsün, sonra yemin ederim ölmeye razıyım. ulan kul azmadikca Allah bela vermezmis neyiniz eksik para pul içindesiniz, neyi paylasamiyorsunuz midem bulandı öyle ki ölen bir devlet başkanına Fatiha bile okursam yada bir politikacı ya, Allah ozaman benim belanı versin.
ortalık iyice ısındı
ortalık gaz kokuyo biri çakmağı çaksa dünya nufusu azalacak
cumhurbaşkanımızın sesi çıkmıyor galiba boyunu aşan mesele öyle uzaktan seyrediyor
Reise laf atan utanmazlar. var olma yok olma savaşı verdiğimizi şimdi daha net görüyorsunuzdur onlar fill rusya çin abd ab. biz neyiz elonomik olarak ilk savaşta yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayız. bunun ciddiyetine varın ve. reise destek olun imanlı olun inanın bu adam dik durmaya çalışan onurlu bir adam tüm bu devlere karşı kaçacak yer arıyor ve çevresindeki olası tehtitlere karşı mevzi kazıyor doğudan gelecek tehtitlere karşı şu an ortadoğudayız mevzimiz hazır güneyde kıbrıs mavzimiz hazır en güç lü olduğumuz nokta marmara bölgesi. dünya hazırlık yaparken reisde elinden geleni yapıyor.
bizim reis neden yok burada dünya lideri degilmi yoksa lider değilde bizmi bilmiyoz aman olmasın nerede cuma namazı kilacagimizi sasiririz yoksa
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