HABER

St. Petersburg saldırısının zanlısı yakalandı

30.12.2017 19:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rusya’nın St.

Petersburg kentinde çarşamba akşamı düzenlenen saldırının faili olduğundan şüphelenilen kişinin yakalandığı bildirildi.Rusya'nın St. Petersburg kentinde çarşamba akşamı bir süpermarkette düzenlenen saldırının olası failinin yakalandığı bildirildi. Rus İç İstihbarat Servisi (FSB) tarafından Moskova’da yapılan açıklamada, cumartesi günü düzenlenen operasyonda saldırının faili olduğu düşünülen kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi. Ancak operasyona ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

St.Petersburg’da çarşamba akşamı Perekrestok adlı süpermarkette meydana gelen patlamada 13 kişi yaralanmıştı. Süpermarkette bir dolabın içindeki çantaya konulan patlayıcının el yapımı olduğu belirtilmiş, içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunduğu ve etrafa daha fazla tahribat vermesi amacıyla şarapnel parçalarıyla doldurulduğu açıklanmıştı.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Cuma günü ise saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Örgütün propaganda aracı olarak bilinen Amaq adlı internet sitesinden cuma günü yapılan açıklamada “Halifeliğin askerlerinin St. Petersburg’a bomba yerleştirmeyi başardığı” belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, St. Petersburg’daki patlamayı bir “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Rusya’nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg, 2018'deki Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında bulunuyor.

St. Petersburg’da nisan ayında düzenlenen saldırıda ise 16 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, El-Kaide ile bağlantısı olan bir grup üstlenmişti.

AFP/dpa/DW/BW/JD

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İran sınırında ilginç görüntü

İran sınırında ilginç görüntü

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.