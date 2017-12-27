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St. Petersburg'da terör korkusu

27.12.2017 23:22 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Rusya'nın St.

Petersburg kentinde meydana gelen patlama terör saldırısı endişesine neden oldu. Patlamada 10 kişi yaralandı.St. Petersburg kentindeki bir alışveriş merkezinde çarşamba günü akşam saatlerinde patlama meydana geldiği ve olayda en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel yetkililer yaralıların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada patlamanın el yapımı, içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunan bir patlayıcı ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

Savcılık patlayıcının öldürme amaçlı yapıldığı üzerinde duruyor. Terör ihtimalini değerlendirdiklerine işaret eden soruşturma ekibinin sözcüsü Svetlana Petrenko, hiçbir seçeneğin göz ardı edilmediğini dile getirdi.

Petrenko, olayı soruşturmak için Moskova'dan da bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da patlayıcının süpermarketteki kasanın yakınlarında patladığını aktardı. Artur Erizyan adlı görgü tanığı, "Büyük bir gürültü koptu ve sonra yer sallandı. Ardından da dumanlar yükseldi" diye yaşadıklarını anlattı. Erizyan, "patlamanın ardından müşterilerin ve personelin tahliye edildiğini" belirtti.

Güvenlikten sorumlu milletvekili Franz Klintseviç de olayı "Bu tesadüf olamaz, birileri bomba sakladı ve patlattı" şeklinde değerlendirdi.

dpa/HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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