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Stalin'in Ölümü: Rusya'da yasaklanan filmi gösteren salona polis baskını

26.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya'da polisler, gösterimi yasaklanan Stalin'in Ölümü filmini gösteren bir sinema salonuna baskın yaptı. Kültür Bakanlığı, filmi gösteren sinemaların para cezası veya kapatma cezası alabileceğini söylemişti. Pioner Sineması baskına rağmen gösterimlere devam edeceklerini açıkladı.

Reuters Perşembe günü gösterime giren film kapalı gişe oynuyor

Rusya'da polisler, gösterimi yasaklanan Stalin'in Ölümü (The Death of Stalin) filmini gösteren bir sinema salonuna baskın yaptı.

Moskova'nın merkezindeki Pioner Sineması'na giden silahlı polisler, filmin gösterildiğine dair tutanak tuttu ve fotoğraf çekti.

Pioner'de filmin ilk gösterimi Perşembe yapılmış, 3 Şubat'a kadarki tüm gösterimlerin biletleri tükenmişti.

Kültür Bakanlığı, filmi gösteren sinemaların para cezası veya kapatma cezası alabileceğini söylemişti. Sinemaya gelen polisler bir soruşturma yürüttüklerini söylemenin ötesinde bir açıklama yapmadı. Pioner Sineması ise baskına rağmen gösterimlere devam edeceklerini açıkladı.

Stalin'in ölümünün ardından yaşanan iktidar kavgasını işleyen komedi filmi Rus yetkililer tarafından "Rusya'ya hakaret edildiği" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Karar, yönetmenlerin ve devlet yetkililerinin izlediği bir özel gösterimin ardından alınmıştı.

Sinema salonu çıkışında BBC Rusça'ya konuşan film izleyicileri Stalin'in Ölümü'nü beğendiklerini söyledi.

Bir kadın "Böylesi bir filmi yasaklamak radikallik" derken bir diğer kadın ise "Bu filmi herkes izlemeli" diye konuştu. Salondan çıkan bir adam da filmi izledikten sonra hakarete uğramış hissetmediğini söyledi.

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinski, filmin yasaklanmasının bir sansür değil, yaşlı nesillerin hakarete uğramış hissetmesinin önüne geçmeyi hedefleyen bir eylem olduğunu açıklamıştı.

Reuters'a konuşan ve Stalin öldüğünde hayatta olan iki yaşlı kadın da filmi beğendiklerini söyledi.

İngiliz yapımı film İngiltere'de Ekim ayında İngiltere'de gösterime girmişti.

Rusya, 'Stalin'in Ölümü' filminin gösterimini erteledi, yasak da gündemde

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