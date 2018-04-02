Star Wars hayranları Prenses Leia rolü için Meryl Streep'i istiyor

Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranları, Skywalker efsanesinin sona ereceği Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı, Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın yerine Meryl Streep'in canlandırması için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasında, yapımcı şirket Walt Disney'e ve yönetmen Jeffrey Jacob Abrams'a çağrı yapılıyor.

Kampanyada, "Prenses Leia, Yıldız Savaşları'nda ve sinema tarihinde ikonik bir karakter oldu. Pek çoğumuza kadınların güçlü, kararlı ve 'Jabba the Hutt'ın (serideki karakterlerden biri) kölelerinden çok daha fazlası olduğumuzu anlattı" deniyor.

Meryl Streep'in bu rolü üstleneceğine dair söylentilerin ardından başlatılan imza kampanyasında ünlü Amerikalı aktris rol için "ideal aday" olarak tanımlanıyor.

Kampanya metni şöyle devam ediyor:

"3 Oscar ödülü ve 20 adaylıkla (muhtemelen önümüzdeki yıl 21 olacak) oyunculuktaki başarıları çoktan tasdik edildi.

"Carrie Fisher'ın yakın arkadaşı olarak Leia'yı oynamak Meryl Streep üzerinde çok büyük bir baskı yaratabilir.