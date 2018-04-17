Starbucks ABD'de yaklaşık 175 bin personeline 'ırk ayrımcılığıyla mücadale' eğitimi verecek

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 29 Mayıs'ta ABD'deki 8 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatacağını açıkladı.
Bu kafelerde çalışan personele "ırk ayrımcılığıyla mücadale" eğitimi verilecek.
Starbucks'ın eğiteceği personel sayısı yaklaşık 175 bin.
8 binden fazla Starbucks şubesi 29 Mayıs'ta öğleden sonra kapalı olacak.
Starbucks'ın ABD'de lisanslı yaklaşık 6 bin kafesi ise o gün açık kalacak.
Süpermarketler ve havaalanları gibi yerlerde bulunan bu şubelerin personeline de eğitim materyali gönderilecek.
Kahve zincirinin Philadelphia kentindeki bir şubesinde geçen hafta, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisi polis çağırılarak gözaltına alınmıştı.
Starbucks olay sonrası eleştirilmiş, boykot çağrılarıyla karşılaşan şirketin CEO'su Kevin Jonhson mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıklamıştı.
Amerikan ABC News televizyonuna Johnson, "Mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" demişti.
Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını, böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.
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Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 29 Mayıs'ta ABD'deki 8 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatacağını açıkladı.
Bu kafelerde çalışan personele "ırk ayrımcılığıyla mücadale" eğitimi verilecek.
Starbucks'ın eğiteceği personel sayısı yaklaşık 175 bin.
8 binden fazla Starbucks şubesi 29 Mayıs'ta öğleden sonra kapalı olacak.
Starbucks'ın ABD'de lisanslı yaklaşık 6 bin kafesi ise o gün açık kalacak.
Süpermarketler ve havaalanları gibi yerlerde bulunan bu şubelerin personeline de eğitim materyali gönderilecek.
Kahve zincirinin Philadelphia kentindeki bir şubesinde geçen hafta, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisi polis çağırılarak gözaltına alınmıştı.
Starbucks olay sonrası eleştirilmiş, boykot çağrılarıyla karşılaşan şirketin CEO'su Kevin Jonhson mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıklamıştı.
Amerikan ABC News televizyonuna Johnson, "Mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" demişti.
Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını, böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.
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