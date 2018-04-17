HABER

Starbucks CEO'su: Müşterileri gözaltına aldıran müdür artık görevde değil

17.04.2018 07:04 | Son Güncelleme

Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki mağazalarında sipariş vermek için bekleyen iki siyah müşterinin gözaltına alınmasının ardından mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıkladı ve "Mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" dedi.

Starbucks CEO'su: Müşterileri gözaltına aldıran müdür artık görevde değil

Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki mağazalarında sipariş vermek için bekleyen iki siyah müşterinin gözaltına alınmasının ardından mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıkladı.

Dün ABD'deki ABC News kanalına konuşan Johnson, "Perşembe günü bir mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" dedi.

Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını söylerken böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve çalışanlarına bilinçsiz önyargı konusunda eğitim vereceklerini açıkladı.

Bir şirket sözcüsü de gözaltına alınan iki kişinin, Johnson'dan gelen görüşme teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

protestocular

Philadelphia kentindeki Starbucks mağazası önünde hafta sonu başlayan eylemler ise dün de devam etti.

Protestonun örgütleyicilerinden Abdul-Aliy Muhammad, "Bu Starbucks bugün para kazanamayacak. Amacımız bu" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Pennsylvania eyaleti yöneticisi Reggi Shuford ise Starbucks'ta yaşananların siyah Philadelphialıların her gün karşılaştığı ırkçılığın bir örneği olduğunu, siyah olmanın 'beklerken bile bir suç' olduğunu söyledi.

Short presentational grey line

Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

Yeşim Salkım'ın Eğreti Gelin Ladik filmi gişede çakıldı!

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

Ermenistan'da protestolar durulmuyor!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.