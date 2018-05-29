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Starbuck’s Geçici Olarak ABD’deki 8 Bin Şubesini Kapatıyor

29.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bir şubesinde iki siyahın gözaltına alınmasının ardından gelen tepkiler üzerine aldığı kurum içi eğitim kararını bugün yürürlüğe koyuyor

Starbuck’s Geçici Olarak ABD’deki 8 Bin Şubesini Kapatıyor

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bir şubesinde iki siyahın gözaltına alınmasının ardından gelen tepkiler üzerine aldığı kurum içi eğitim kararını bugün yürürlüğe koyuyor.

Karar çerçevesinde Starbucks ülke genelinde 8 bin dükkanı kapatıyor. Çalışanlara önyargıya karşı eğitim verilecek.

Geçen ay Philadelphia’da bir Starbucks dükkanında iki siyah sipariş vermemiş ve bir arkadaşlarını beklediklerini söylemişti.

Siyahlara dükkandan çıkmaları söylenmiş ve bir çalışan polise haber vermişti. Dükkana gelen polislerin siyahları gözaltına alması protestolara ve ırkçılık suçlamalarına neden olmuştu.

Starbucks CEO’su olayın ardından kişisel özür diledi. Olayın ardından kısa süre sonra Starbucks politika değişikliğine gideceğini açıkladı ve bir şey almayanların da Starbucks şubelerinde oturabileceklerini belirtti.

Starbucks nisan ayında gözaltına alınanlarla daha sonra bir uzlaşmaya vardı. Buna göre gözaltına alınanlara bir miktar para verilecek ve yüksek öğrenim masrafları karşılanacak.

Starbucks ayrıca Philadelphia belediyesiyle de bir uzlaşmaya vardı. Bu anlaşma uyarınca Starbucks genç girişimciler için 200 bin dolarlık bir program oluşturacak.

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