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Starbucks sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı, CEO özür diledi

16.04.2018 06:25 | Son Güncelleme

Kahve zinciri Starbucks, mağaza çalışanlarının sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisine "sipariş verin ya da gidin" dedikten sonra polis çağırarak ters kelepçeyle gözaltına aldırmasının ardından özür diledi. Philadelphia polisi ise müşterileri gözaltına almalarının doğru olduğunu açıkladı.

Starbucks sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı, CEO özür diledi

Kahve zinciri Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisini polis çağırarak gözaltına aldırmasının ardından özür diledi. Philadelphia polisi ise müşterileri gözaltına almalarının doğru olduğunu açıkladı.

Geçen hafta ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks'a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülkiyetin ihlali" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks'a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık olmuştu.

Olay mağazadaki bir müşteri tarafından kameraya çekilirken müşterilerin "Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı" dediği duyuluyor.

https://twitter.com/missydepino/status/984539713016094721

"Bu adamlar sipariş vermediği için polis çağırıldı. Arkadaşlarını bekliyorlardı, ki kelepçeyle mağazadan çıkarılırken kendisi geldi. Mağazadaki beyazlar ise kendileri de aynı şeyi yapmalarına rağmen neden gözaltına alınmadıklarını şaşırdı."

Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından Pazar günü konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO'su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını, yapılanların yanlış olduğunu söyledi:

"Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.

"Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleri ile uyuşmuyor."

Philadelphia Polis Komiseri Richard Ross, polislerin yaptığının doğru olduğunu söyledi:

"Eğer bir iş yeri bizi çağırarak bazı kişilerin mağazada artık bulunmasını istemediğini söylerse polislerin bu görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur."

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