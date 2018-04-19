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Starbucks Tartışmasına Farklı Bir Bakış Açısı

19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

Sipariş vermedikleri için tutuklanan iki siyah müşteriden Donte Robinson, mağaza zincirini ırkçılık suçlamasıyla boykot etmenin bir çözüm olmadığını söyledi

Starbucks Tartışmasına Farklı Bir Bakış Açısı

Ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Philadelphia’daki bir şubesinde, iki siyah müşterinin sipariş vermedikleri için tutuklanması sonrasında ABD’de alevlenen ırkçılık tartışmalarına şaşırtıcı bir çıkış geldi. Tutuklanan iki kişiden biri olan Donte Robinson öfke ve boykotun çözüm olmadığını söyledi.

Haber ajansı Associated Press’e konuşan Donte Robinson, “Lafa değil daha farklı bir eyleme ihtiyacımız var. Masada bizim de bir yerimiz olmalı” dedi.

Robinson ve iş ortağı Rashon Nelson, Starbucks’ta bir toplantı yapmak üzere üçüncü bir kişiyi bekledikleri için hemen sipariş vermemişti. Robinson ve Nelson; Andrew Yaffe adında beyaz bir işadamıyla buluşacak üzere Starbucks’a gitmişlerdi. Polisin gözaltına almasını görüntüleyen de Yaffe idi.

Nelson ve Robinson, hapiste saatlerce dışardaki gelişmelerden ve tutuklanma anlarının sosyal medyada hızla yayıldığından haberdar olmadıklarını da söyledi. Associated Press’e konuşan Rashon Nelson, “Gözaltından canlı çıkıp-çıkmayacağım bile aklımdan geçti, ne zaman polisle karşılaşsam elimde olmadan bunu düşünüyorum,” dedi.

23 yaşındaki girişimciler, suç unsuru oluşturan bir kanıt olmadığı için serbest bırakıldı.

Starbucks, 29 Mayıs'ta ABD'deki 8 binden fazla şubesini, personeline ırk ayrımcılığıyla mücadele eğitimi vermek için bir günlüğüne kapalı tutacak.

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