Starbucks ve Alibaba’dan Çin’de Yeni Ortaklık

Starbucks ve Çinli e-ticaret devi Alibaba ortak bir kahve dağıtım ağı kurduklarını açıkladı.

Starbucks ve Alibaba yeni girişimin gelecek ay Pekin ve Şangay’da başlatılacağını bildirdi. Kahve dağıtım hizmetinin yıl sonuna kadar 30 kente genişlemesi planlanıyor.

Starbucks böylece Çin’de yükselişte olan giysiden market alışverişine kadar uzanan dağıtım alanında faaliyet göstermeye başladı.

Starbuck’ın Alibaba’yla başlattığı girişim, bu yıl faaliyet göstermeye başlayan Çinli Luckin Coffee’yi andırıyor. Luckin Coffee, mobil uygulama aracılığıyla kahve dağıtımına başlayarak Starbucks’ı rekabette zorlamıştı.

Çin ana karasındaki ilk şubesini 1999’da açan Starbucks’ın, 140 Çin şehrinde 3 bin 400 şubesi var. Şirket son çeyrekte Çin’deki satışlarında yüzde ikilik düşüş olduğunu açıkladı.

Ortaklık Starbucks’ın Alibaba’nın tüketici platformlarından gıda dağıtım servisi Ele.me ve online süper market Hema’ya erişimini sağlayacak.

