Steinmeier Alevi temsilcileri kabul etti

Federasyon Başkanı Mat görüşmeyi, “çok önemli, değerli ve anlamlı” olarak nitelendirdi.Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat başkanlığındaki heyeti, resmi konutu olan Bellevue Sarayı'nda kabul etti.

Bir süredir Almanya'daki dini kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren ve bu kapsamda AABF temsilcileriyle bir araya gelen Steinmeier, buluşmada Alevilerin Almanya'daki konumu, Alevi din dersleri ve Alevi din öğretmenlerinin yetiştirilmesi gibi konularda bilgiler aldı.

45 dakika gerçekleşmesi planlanan görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü öğrenildi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptıkları görüşmenin ardından DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Aleviler için bir ilk

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun bugüne kadar Alman cumhurbaşkanları tarafından birçok resepsiyon ve yemeğe davet edildiğini söyleyen Mat, "Bu kabul, ilk kez Alman Cumhurbaşkanı tarafından sadece Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak kabul edilmemiz, baş başa görüşmemiz açısından bir ilk. Bizim için çok önemli, değerli ve anlamlı bir görüşme oldu” dedi. Görüşmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, birçok konuda görüşlerini aktarma fırsatı bulduklarını kaydeden Mat, "Bu kabulü Alman devletinin Alevileri tam anlamıyla kabul edip, değer vermesinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Aleviler artık Almanya'nın bir parçası, önemli bir unsuru” değerlendirmesini yaptı.