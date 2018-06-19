Steinmeier Almanya-ABD ilişkilerinden endişeli

Steinmeier, izolasyon politikasının ABD'de "rönesans" yaşadığını ifade etti.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumunun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Steinmeier, Salı günü ABD'nin Los Angeles kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişte de anlaşmazlıklar yaşandığını belirterek ilişkilere "bugünkü sarsıntıların verdiği zararların" çok daha derin, uzun ömürlü ve "en önemlisi tamir edilemez" olabileceği uyarısında bulundu.

Trump yönetimi altındaki ABD'de izolasyonizm politikasının "bir rönesans yaşadığı" yorumunda bulunan Steinmeier, diğer yanda da AB'nin çok aşamalı iç krizlerinden ötürü "kendisiyle meşgul olduğunu" belirtti.

Öte yandan Steinmeier, Almanya ve ABD'nin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olan "güçlerin", etkilerini Trump henüz göreve başlamadan önce göstermeye başladığını savundu. Transatlantik ilişkilerde yaşanan yabancılaşmanın nedenleri arasında ABD'nin yüzünü daha yoğun bir biçimde Asya ve Çin'e dönmesinin bulunduğunu kaydeden Steinmeier, "Avrupa'nın ekonomik ağırlığının diğer dünya bölgelerine" kaydığını dile getirdi.