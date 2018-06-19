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Steinmeier Almanya-ABD ilişkilerinden endişeli

19.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman-Amerikan ilişkilerinin "tamir edilemez bir zarar" görebileceği uyarısında bulundu.

Steinmeier Almanya-ABD ilişkilerinden endişeli

Steinmeier, izolasyon politikasının ABD'de "rönesans" yaşadığını ifade etti.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumunun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Steinmeier, Salı günü ABD'nin Los Angeles kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişte de anlaşmazlıklar yaşandığını belirterek ilişkilere "bugünkü sarsıntıların verdiği zararların" çok daha derin, uzun ömürlü ve "en önemlisi tamir edilemez" olabileceği uyarısında bulundu.

Trump yönetimi altındaki ABD'de izolasyonizm politikasının "bir rönesans yaşadığı" yorumunda bulunan Steinmeier, diğer yanda da AB'nin çok aşamalı iç krizlerinden ötürü "kendisiyle meşgul olduğunu" belirtti.

Öte yandan Steinmeier, Almanya ve ABD'nin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olan "güçlerin", etkilerini Trump henüz göreve başlamadan önce göstermeye başladığını savundu. Transatlantik ilişkilerde yaşanan yabancılaşmanın nedenleri arasında ABD'nin yüzünü daha yoğun bir biçimde Asya ve Çin'e dönmesinin bulunduğunu kaydeden Steinmeier, "Avrupa'nın ekonomik ağırlığının diğer dünya bölgelerine" kaydığını dile getirdi.

Liberal demokrasi vurgusu

Steinmeier, ABD-Almanya ilişkilerinin geleceğinin temelinde, son dönemde giderek daha fazla sorgulanmaya başlanan "liberal demokrasinin" savunulması ve yeniden tanımlanması görevinin yer alması gerektiğini söyledi. Steinmeier, "Bu bize geçen yıllarda sandığımızdan daha fazla ortak misyon sağlıyor" dedi.

ABD demokrasisinin tehlikede olduğu görüşünde olmadığını belirten Steinmeier, dünyadaki diğer hiçbir demokrasinin Amerikan demokrasisi kadar direnç ve "yenilenme kabiliyetine" sahip olmadığını ifade etti. Steinmeier, demokrat kimliğinin Almanları ABD ile "Rusya ve Çin gibi" ülkelere göre daha yakın bir biçimde birleştirdiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir toplum merkezine dönüştürülen Thomas Mann Evi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Kaliforniya eyaletinin başkenti Los Angeles'ta bulunuyor. Nazi döneminde ABD'ye göçen Alman yazar Thomas Mann, 1942-1952 yılları arasında merkezin bulunduğu villada yaşamıştı.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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