Steinmeier Müslümanlar arasındaki antisemitizmden endişeli

Steinmeier, antisemitizmin ülkedeki Müslümanlar arasında artmasından endişe duyduğunu söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede yaşayan Müslümanlar arasında antisemitizmin yayılmasından dolayı endişeli olduğunu söyledi. Pazartesi günü Almanya Şii İslam Cemaati (IGS) temsilcileri ile bir araya gelen Steinmeier, "Almanya'daki antisemitizm öncelikli olarak Müslümanlardan kaynaklanan bir sorun değil, ancak Müslümanlar arasında da arttığı gözlemleniyor” ifadesini kullandı.
Sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Steinmeier konuyla ilgili endişelerini dile getirdi ve IGS'nin konuya nasıl yaklaştığını sordu. IGS temsilcilerinin de radikal akımlarla mücadele için yürütülen çeşitli projeleri tanıttığı aktarıldı.
IGS hakkında "radikal” uyarısı yapıldığı iddia edildi
2009 yılında kurulan IGS, yaklaşık 150 Şii cemaati temsil ediyor ve Alman hükümeti tarafından düzenlenen Alman İslam Konferansı'nın da katılımcılarından. Steinmeier ile IGS arasındaki buluşma, öncesinde tartışmalara yol açmıştı. Bild gazetesinin bir haberinde, Anayasayı Koruma Teşkilatı yetkililerinin Tahran rejimine doğrudan bağlı olduğu ve "radikal akımların” etkisi altında bulunduğu iddiasıyla IGS hakkında uyarıda bulunduğu ifadeleri yer almıştı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier daha önce Katolik ve Protestan kiliselerinin, Ortodoks Hristiyanların ve Yahudilerin temsilcileriyle görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, şimdi de sırada Müslümanları temsil eden kurumların temsilcileri ile görüşmeler bulunuyor.
© Deutsche Welle Türkçe
Reuters, AÜ/HS
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