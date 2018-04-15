Steinmeier'den ABD ve Rusya'ya Suriye için çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman hükümetine Rusya ile ilişkilerde diplomatik çabalardan vazgeçmeme çağrısı yaptı. Steinmeier, Rusya ve ABD'yi ise Suriye için bir ilk adım atmaya çağırdı.

Steinmeier, Suriye'de düzenlenen hava operasyonunun ardından gerek Washington gerekse Moskova'ya ortak bir barış inisiyatifinde bulunma çağrısı yaptı. "Büyük güçler daha büyük bir sorumluluk taşıyor. Burada bir ilk adım atılmalı. Putin ve Trump bunu dünyaya borçlu" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Eğer Washington ve Moskova Suriye konusunda ortak bir yol bulamazsa, Suriye'deki durumun iyileşme şansı sıfır" şeklinde konuştu.

Steinmeier, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının 4 Mart'ta uğradığı saldırının ardından Rusya ve Batı ülkeleri arasında gerilen ilişkileri de değerlendirdi. Saldırıyı endişe verici olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak etkileri bu olaydan çok daha ileri varacak, Rusya ve Batı arasında dört nala giden yabancılaşma da bizi bir o kadar endişelendirmeli" şeklinde konuştu.