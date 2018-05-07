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Steinmeier'den İran'la nükleer anlaşma uyarısı

07.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Steinmeier'den İran'la nükleer anlaşma uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ARD televizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Steinmeier, "ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.

İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.

Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen haftalarda Washington'a yaptıkları ziyaretlere atıfta bulunarak "Macron ve Merkel Washington'da sadece ticaret konusunda Avrupa'nın ortak çıkarlarına değil, 10 yıl boyunca müzakere edilen İran'ın nükleer anlaşmasının devam etmesine de işaret ederek doğru yaptı" dedi.

Steinmeier Almanya'da Yahudi düşmanlığı konusunda uyardı

Almanya'da son aylarda sayıları artan Yahudi düşmanı saldırılara da değinen Steinmeier, "Yahudi, Hristiyan ya da Müslüman, inançlı ya da inançsız, burada uzun süredir yaşıyor ya da yeni göç etmiş olsun, Almanya'da herkes bir yuva bulmak istiyor. Ancak Yahudi düşmanı saldırılar yayılırsa, bu mümkün olmaz" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı, Yahudi düşmanlığının Almanya'da herkes açısından "memleketin yok edilmesi" anlamına geleceğini de söyleyerek bu nedenle kamu kurumları, emniyet ve yargıyı Yahudi düşmanlığıyla mücadele etmeye çağırdı. Steinmeier Yahudi düşmanlığıyla daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini de ifade etti.

dpa, HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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