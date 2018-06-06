HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Steinmeier'den Özil ve Gündoğan'a destek çağrısı

06.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile buluştuğu için Almanya'da eleştirilere maruz kalan Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yardımcı olunmasını istedi.

Steinmeier'den Özil ve Gündoğan'a destek çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da yaptıkları buluşmanın tartışmalara yol açtığı Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini söyledi. "Çıkış yolu arayanmasına yardımcı olunmalı” diyen Steinmeier, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.

Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” dedi. İngiltere'de top koşturan Özil ve Gündoğan, Londra'daki bir etkinlik sırasında Erdoğan ile buluşup kendisiyle resim çektirmişti.

"Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını" ifade eden Steinmeier, "kendileriyle görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini" söyledi. Steinmeier, "hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu" ifade etti.

"Kendime hakaret ettirmem"

Futbolcu İlkay Gündoğan da Alman milli takımının Dünya Şampiyonası için hazırlık yaptığı Tirol bölgesindeki kampta Alman haber ajansı demeç vererek "Türk kökenleri nedeniyle Türkiye ile sıkı bağları olduğunu, ancak bunun Sayın Steinmeier bizim Cumhurbaşkanımız değil Sayın Merkel de başbakanımız değil demek anlamına gelmediğini ve bunun siyasi mesaj verilebilecek bir konu olmadığını" söyledi.

Başkalarının farklı düşünmesini kabul ettiğini ve anlayışla karşıladığını belirten İlkay Gündoğan "Ancak kendime hakaret ettirmem" şeklinde sözlerini sürdürdü.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Yorum: Zschäpe için mantıklı savunmaYorum: Zschäpe için mantıklı savunma
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibiFransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

MHP'nin reklam filmine Yunanistan'dan Kıbrıs tepkisi

MHP'nin reklam filmine Yunanistan'dan Kıbrıs tepkisi

Yunan polisinden darbecilere 'özel' koruma

Yunan polisinden darbecilere 'özel' koruma

ABD-Kuzey Kore liderlerinin zirvesinin yeri belli oldu

ABD-Kuzey Kore liderlerinin zirvesinin yeri belli oldu

Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle

Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.