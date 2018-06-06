Steinmeier'den Özil ve Gündoğan'a destek çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da yaptıkları buluşmanın tartışmalara yol açtığı Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le "köprü kurulması" gerektiğini söyledi. "Çıkış yolu arayanmasına yardımcı olunmalı” diyen Steinmeier, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.

Steinmeier "Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” dedi. İngiltere'de top koşturan Özil ve Gündoğan, Londra'daki bir etkinlik sırasında Erdoğan ile buluşup kendisiyle resim çektirmişti.

"Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını" ifade eden Steinmeier, "kendileriyle görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini" söyledi. Steinmeier, "hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu" ifade etti.