Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni

Çalışmalarıyla özellikle astrofizik alanında birçok başarıya ulaşan ve 14 Mart'ta 76 yaşında hayatını kaybeden Stephen Hawking için yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenleniyor.

İnançsız bir kişi olduğunu sürekli olarak belirtmesine karşın bilim insanının çocukları Lucy, Robert ve Tim, tören için 50 yıldan fazla bir süre çalışmalarını yürüttüğü İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nin Aziz Meryem Kilisesi'ni tercih etti.

Hawking'in çocukları "Babamızın hayatı ve çalışmaları, hem inançsız hem de dindar birçok kişi için birçok şey ifade etti. Bu yüzden cenaze töreni hem kucaklayıcı hem de geleneksel" olacak açıklamasında bulundu.

Bilim insanının beyaz zambak ve güllerle donatılan tabutu Cambridge Üniversitesi çalışanları tarafından taşındı. Törende ayrıca Hawking için bestelenen ve Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabından alıntılar içeren Gece Gökyüzünün Ötesi isimli uzay temalı müzik çalınıyor.

Törende Hawking'in hayatını konu alan 2014 yapımı Her Şeyin Teorisi isimli biyografik filmde astrofizikçiyi canlandıran oyuncu Eddie Redmayne cenaze sırasında Zebur'dan Vaiz okuyacak.