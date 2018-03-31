Stephen Hawking İçin Cambridge'te Cenaze Töreni Düzenlendi

14 Mart’ta hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking’in cenaze töreni İngiltere'nin Cambridge kentinde düzenlendi.

Ailesinin ve dostlarının katıldığı cenaze törenine katılan halk, Cambridge sokaklarını doldurdu.

Cambridge Üniversitesi Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, çanlar Hawking’in yaşadığı her yıl için 76 defa çaldı.

Aile üyeleri, eski öğrencileri ve hayranları dışında törene katılanlar arasında ünlü isimler de vardı. Oscar ödüllü “The Theory of Everything” filminde Stephen Hawking’I canlandıran Eddie Redmayne, eşini canlandıran Felicity Jones, Queen’in kendisi de astrofizikçi olan gitaristi Brian May, cenazede hazır bulundu.

Hawking’in son isteği üzerine külleri, 15 Temmuz'da aralarında Isaac Newton, Charles Darwin, Michael Faraday gibi bilimadamlarının mezarlarının da bulunduğu Westminster Abbey olarak bilinen Aziz Peter Manastırı’nda toprağa verilecek.

1963 yılında ALS teşhisi konan Hawking, motor nöron hastalığı ile 55 yıl mücadele etti.Motor nöronların zamanla öldüren ve sinir sistemini felç eden hastalık Hawking'i tekerlekli sandalyeye bağladı. Ünlü fizikçi sesini de yitirmesi üzerine yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabildi.