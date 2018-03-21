HABER

Stephen Hawking'in külleri Newton'ın yanına gömülecek

21.03.2018 00:54 | Son Güncelleme

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de ünlü fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı.

Stephen Hawking'in külleri Newton'ın yanına gömülecek

Bilim adamı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı.

Hawking'in külleri aynı zamanda evrimle ilgili çalışmalarıyla bilinen ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarının da yanı başında olacak.

Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Temmuz günü Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hawking'in ailesi gizli bir cenaze töreninin Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde düzenleneceğini söyledi.

Bu kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bulunuyor.

Westminster Abbey'deki törenin bu yılın sonuna doğru yapılacağı aktarıldı.

Gonville and Caius Koleji'nde Hawking'in anısına bayraklar öldüğü gün yarıya indirildi

'İnanan ya da inanmayanlar tarafından seviliyordu'

Babalarının cenaze düzenlemeleriyle ilgili bir açıklamada bulunan Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim, Hawking'in 50 yıldır Cambridge'de yaşaması ve çalışması dolayısıyla cenazesinin bir süre orada bulunacağını aktardı.

Çocukları, Hawking'in şehirde yaşayan, inanan ya da inanmayan birçok insan tarafından sevildiğini, bu yüzden klasik bir cenaze töreninin düzenleneceğini belirtti.

Westminster Abbey

Westminster Abbey'deki papazlar konseyinin başında bulunan Dr. John Hall ise Hawking'in kendisi gibi saygın bilim insanlarının yanına gömülmesinin çok uygun olduğunu söyledi.

Hall, Newton'ın buraya 1727'de, Darwin'in ise 1882'de hemen yanına gömüldüğünü hatırlattı:

"Bilim ve dinin hayat ve evrene dair büyük gizemleri çözmek adına beraber çalışmanın hayati olduğuna inanıyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump, Prens Selman'a sattıkları silahları gösterdi

Trump, Prens Selman'a sattıkları silahları gösterdi

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: 'Anlaşmaya varılmadı'

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.