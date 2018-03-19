Stephen Hawking'in yayınlanmamış makalesi çoklu evren gizemini çözebilir

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in henüz basılmamış bir araştırma makalesini bize miras bıraktığı ortaya çıktı. Bazı uzmanlara göre Hawking'in makalede bahsedilen yeni teorisi, başka evrenlerin varlığına dair gizemi aydınlatabilir.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Profesör Thomas Hertog, Hawking'le beraber yazdıkları bu makalenin bir bilim dergisi tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Bu makale, Hawking'in 1983'te yayınladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini bir adım öteye götürüyor.

"Sonsuz Şişme'den Yumuşak Bir Çıkış" adı verilen makalede, çoklu Büyük Patlamaların izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili matematikçilere fikir veriyor.

Prof Thomas Hertog, bu yeni teoriyle ilgili Hawking'le ortak çalışma yürüttüklerini ve Hawking'le çalışmanın son onayını almak için ölümünden çok kısa bir süre önce buluştuklarını anlattı.