Stern: Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Alman basınında Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili çıkan bir haberde operasyonun Ankara, Washington ve Moskova arasındaki ilişkileri zedeleyebileceğine dikkat çekildi.
Alman Stern Gazetesi "Türkiye Suriye'nin kuzeyine askeri harekat başlattı” başlığıyla verdiği haberde "Türk ordusu basında yer alan haberlere göre Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yerleşim bölgesine karşı savaş başlattı. Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir” denildi.
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