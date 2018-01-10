Steve Bannon Breitbart’tan da Gönderildi

Başkan Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, aşırı sağcı haber kuruluşu Breitbart'taki görevinden de ayrıldı. Bannon, 2012'den bu yana Breitbart'ın yönetimindeydi.

Bannon'ı görevden ayrılmaya zorlayan, Breitbart'ın en büyük mali destekçisi olan Rebekah Mercer oldu.

Breitbart'tan yapılan açıklamada, Bannon'ın ve haber kuruluşunun yumuşak bir geçiş süreci için beraber çalışacağı kaydedildi. Şirketin CEO'su Larry Solov imzalı açıklamada, "Steve mirasımızın kıymetli bir parçasıdır ve katkıları için ona her zaman minnettar olacağız” ifadeleri yer aldı.

Breitbart'ın internet sayfasında da Steve Bannon'ın, "Ekibimizin çok kısa zamanda dünya standartlarında bir haber platformu kurmasından gurur duyuyorum” sözlerine yer verildi.

Bannon'ın ayrılığı, yazar Micheal Wolff'un ”Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar” adlı kitabında, Başkan Trump ve ailesi aleyhine sarf ettiği sözler üzerine, Trump'ın ”işini kaybettiğinde aklını da kaybetti” şeklinde tanımlaması üzerine geldi.

Washington Post gazetesi geçen hafta, Cumhuriyetçi Parti içindeki yerleşik düzeni yıkmak için harekete geçen ve Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde kendisine yandaş toplayan Bannon'un, Trump'la tüm kamuoyunun gözü önünde arasının açılmasıyla birlikte tecride uğramaya başladığını ve Breitbart'taki koltuğunun sallantıda olduğunu bildirmişti.

Bannon'u mali olarak yıllardır destekleyen milyarder Mercer ailesi, Beyaz Saray eski baş stratejistiyle bağlarını kopardıklarını açıklaması da bu iddiayı güçlendirmişti.

Michael Wolff kitabında Bannon'ın, Donald Trump Jr. ile Rus yetkililer arasındaki görüşmeyi "haince” olarak nitelediğini yazmıştı.