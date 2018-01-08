Steve Bannon'dan pişmanlık açıklaması: Donald Trump'ın oğlu 'bir vatansever'

Reuters

Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun dahil olduğu bir görüşme için kullandığı "vatan hainliği" ifadesi ile ilgili 5 gün sonra bir düzeltme yaparak "bu ifadeyi başka bir kişiyi kast ederek kullandığını" söyledi.

Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve bu suçlamanın da yer aldığı kitap ülkenin gündemi olmuş durumda.

Steve Bannon, kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı.

Ancak Bannon Pazar günü bir açıklama daha yaparak bu sözlerin hedefinin Donald Trump Jr. değil, görüşmede yer alan Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort olduğunu söyledi.

Steve Bannon, günlerdir devam eden tartışma ile ilgili "geç açıklama yaptığı için de pişman" olduğunu ifade etti.

Axios isimli haber sitesine açıklama yapan Bannon,Donald Trump Jr. için "vatansever olduğu kadar iyi bir insan" tanımını da kullandı:

"Benim sözlerimin hedefi, Rusların nasıl hamleler yapabileceği konusunda bilgili olan ve aynı zamanda tecrübeli bir kampanya sorumlusu olan Paul Manafort'tu. Onların ikiyüzlü, kurnaz ve dost olmadıklarını bilmesi gerekiyordu. Tekrarlarsam, o sözlerin hedefi Don Jr. değildi"