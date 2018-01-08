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Steve Bannon'dan pişmanlık açıklaması: Donald Trump'ın oğlu 'bir vatansever'

08.01.2018 04:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun dahil olduğu bir görüşme için kullandığı "vatan hainliği" ifadesi ile ilgili 5 gün sonra bir düzeltme yaparak "bu ifadeyi başka bir kişiyi kast ederek kullandığını" söyledi.

Reuters

Eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun dahil olduğu bir görüşme için kullandığı "vatan hainliği" ifadesi ile ilgili 5 gün sonra bir düzeltme yaparak "bu ifadeyi başka bir kişiyi kast ederek kullandığını" söyledi.

Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve bu suçlamanın da yer aldığı kitap ülkenin gündemi olmuş durumda.

Steve Bannon, kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı.

Ancak Bannon Pazar günü bir açıklama daha yaparak bu sözlerin hedefinin Donald Trump Jr. değil, görüşmede yer alan Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort olduğunu söyledi.

Steve Bannon, günlerdir devam eden tartışma ile ilgili "geç açıklama yaptığı için de pişman" olduğunu ifade etti.

Axios isimli haber sitesine açıklama yapan Bannon,Donald Trump Jr. için "vatansever olduğu kadar iyi bir insan" tanımını da kullandı:

"Benim sözlerimin hedefi, Rusların nasıl hamleler yapabileceği konusunda bilgili olan ve aynı zamanda tecrübeli bir kampanya sorumlusu olan Paul Manafort'tu. Onların ikiyüzlü, kurnaz ve dost olmadıklarını bilmesi gerekiyordu. Tekrarlarsam, o sözlerin hedefi Don Jr. değildi"

ReutersBannon tam olarak ne söylemişti?Michael Wolff'un kitabında yer alan vatan hainliği suçlamasının yer aldığı bölümde şu ifadeler bulunuyor:

"Kampanya ekibinde yer alan bu üç üst düzey isim, yabancı bir hükümetin yetkilileri ile Trump Tower'ın 25. katındaki konferans salonunda buluşmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. Üstelik yanlarında avukatları olmadan.

"Sen bunun vatan hainliği olacağını ya da vatansever bir hareket olmayacağını ve hatta kötü bir fikir olmadığını düşünüyor olabilirsin ki bence bunların hepsi geçerli, yapman gereken anında FBI'ı aramaktı"

ABD Başkanı Donald Trump ise bir dönem en yakınında yer alan danışmanlarından Steve Bannon'ın bu ifadeleri için "işini kaybetmesiyle aklını da kaybetti" ifadesini kullandı ve eski yardımcısı için "Sloppy Steve" (Yarım yamalak Steve) demeye başladı.

Bannon bu olay sonrası sahibi olduğu Breitbart haber sitesinin en büyük mali destekçilerinden birini kaybetti.

BBCKitapta yer alan diğer bazı iddialar şöyle:Seçimi kazanmak Trump'ın ekibi için büyük bir şok oldu ve ekiptekiler dehşete düştüEşi Melania, seçim gecesi üzüntüden gözyaşlarına boğulduTrump, ülkenin en bilinen ve sevilen ünlü isimlerinin yemin töreninde sahneye çıkmak istememesine çok öfkelendiYeni başkan "Beyaz Saray'ı sıkıntılı ve hatta biraz da ürkütücü" bulduKızı Ivanka, "ilk kadın başkan" olmak için kocası Jared Kushner ile plan yaptıIvanka Trump, babasının saçlarının uzun yan kısımlarıyla kelini örtmesiyle dalga geçti, "bu modelin nasıl yapıldığını" sık sık arkadaşlarına anlattıTrump'tan eski başdanışmanı Steve Bannon'a: İşini kaybetmesiyle aklını da kaybettiTrump'ı kızdıran kitap: Yayınevine 'baskıyı durdur' ihtarıTrump'ı kızdıran kitapta yer alan 7 çarpıcı iddia5 soruda 'Ateş ve Öfke': Trump'ın 'yalanlarla dolu' dediği kitap

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