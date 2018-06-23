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Sting'den dünya liderlerine: Hepiniz korkaksınız

23.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sting, mülteci krizini çözemeyen dünya liderlerini "yarım erkek ve korkak" olarak nitelendirirken, Yunanistan’ın diğer ülkelere "medeniyet" dersi verdiğini söyledi.

Sting'den dünya liderlerine: Hepiniz korkaksınız

Uluslararası Af Örgütü'nün Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir etkinliğinde konuşan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve aktör Sting, mülteci krizini çözemeyen dünya liderlerini topa tuttu. Yunanların diğer ülkelere "doğru yolu gösterdiğini" söyleyen Sting, "Diğerleri duvarlar inşa ederken siz mültecilere nasıl davranılacağını onlara gösterdiniz. Çocuklar annelerinden koparılıp, kafeslere tıkılırken siz şefkat, cömertlik ve sağduyu ile hareket ediyorsunuz" diye konuştu.

İngiliz şarkıcı çıktığı dünya turnesi kapsamında konserler vermek için bulunduğu Atina'daki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü sözde liderlerimiz, yani hüzünlü bir yarım erkekler alayı, korkaklar bir çözüm yoluna sahip değil… Bir kez daha söylüyorum; Yunanistan bize nasıl medeni olunacağını gösterdi."

Yunanistan'ın büyük bir ekonomik krizin üstesinden gelmeye çalıştığı 2015 yılında yaklaşık bir milyon sığınmacı bu ülke üzerinden diğer Avrupa ülkelerine geçerken Atina yönetiminden destek görmüştü.

Reuters'a konuşan Sting, ABD'nin Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran ancak tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde sonlandırılan "sıfır hoşgörü" politikasına ilişkin de "zalim" ve "barbarca" ifadelerini kullandı.

rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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