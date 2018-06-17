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STK’lara Suruç Yasağı

17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan ve dört kişinin öldürüldüğü olayla ilgili araştırma yapmak üzere ilçeye gitmeye karar veren sivil toplum kuruluşlarına izin verilmedi. Polis Diyarbakır’daki STK temsilcilerinin şehirden çıkışına da izin vermedi

STK’lara Suruç Yasağı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan ve dört kişinin öldürüldüğü olayla ilgili araştırma yapmak üzere ilçeye gitmeye karar veren sivil toplum kuruluşlarına izin verilmedi. Polis Diyarbakır’daki STK temsilcilerinin şehirden çıkışına da izin vermedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki Baro, Tabip Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, sendikalar, meslek odaları, insan hakları dernekleri gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Suruç’a gitmeye karar verdi.

Ancak emniyet, gece yarısı Diyarbakır’daki STK temsilcilerini tek tek arayarak, gidişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Ancak buna rağmen STK temsilcileri, kent çıkışında toplandı. Burada bekleyen polis, grubun yola çıkmasına izin vermedi. Uzun süren pazarlıklara rağmen, polis izin vermeyince STK temsilcileri gitmekten vazgeçti.

Burada grup adına bir açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, adli ve idari bir karar olmadan engellendiklerini söyledi. Özmen, “Tüm STK’ların seyahat özgürlüğü şu anda engellenmiş durumda, hiçbir idari ve adli karar olmaksızın, anti demokratik bir uygulama yapılmakta. Türkiye demokrasisi açısından büyük kayıp, insan hak ve özgürlüklerinin yara aldığı, sekteye uğradığı, seyahat özgürlüğünün askıya alındığı bir uygulamayla karşı karşıyayız. Yine biz burada bulunan STK temsilcilerinin başka bir kaygısı da bir aya aşkın süredir tüm gücümüzle, sesimizin çıktığı kadar seçim güvenliğine ilişkin adil ve demokratik seçim yapılması için birçok girişim ve çabada bulunduk. Bu engellenişimizin seçim güvenliği açısından da, vatandaşın seçmenin zihninde şüphe ve kuşkular uyandıracağı, sorun yaşanmaması noktasında kuşku yaratmıştır” dedi.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise olası bir provokasyonu önlemek amacıyla Suruç’a gitmek istediklerini söyledi. Kaya, “Seçim öncesi provokasyonları seçim sonuçları ve güvenliği üzerinde korkular yarattığın biliyoruz. Sürecin bölgenin ve ülkenin tamamını kapsayacak, siyasi manipülasyonlara yol açacağından amaçla yola çıkarak böyle bir ziyaretin ve araştırmanın ve orada yaşananların doğru görülmesi anlamında böyle bir çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. İki ailenin arasında yaşanacak yeni bir çatışmayı, siyaset içerisinde provokasyonları önleme anlamında böyle bir ziyareti gerekli gördüğümüz için ısrarcı olduk. Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki STK’larla birlikte yapmanın doğru olduğuna inandığımız için yapıyorduk. Umarız olmaz ama bu girişmişlerin süreç içerisinde yeni provokasyonları engellediğinin canlı tanıklarıyız. Bu STK girişimleri ileride yaşanacak provokasyonların önünde en büyük engel ve araçlardır. Maalesef bugün bu gücümüzden alıkonduk. Bu ister istemez bizde bazı kuşkular oluşmasına neden oldu” diye konuştu.

Bu arada Şanlıurfa’daki bazı STK temsilcileri de polis tarafından aranarak, gidişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

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