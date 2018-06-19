STK’lardan Bakan Soylu’ya Tepki

TRT Haber’de bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin değerlendirme yaparken, ilçeye gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarını hedef aldı. Soylu’nun hedefinde özellikle Diyarbakır Baro'su vardı. Soylu, Baro’yu “Zaten Diyarbakır Barosu PKK'ya müzahir bir Baro'dur, çok açık ve net söylüyorum PKK’ya müzahir bir Baro'dur. Bütün eylemlerimizde olaylarımızda hukuka dahil olan bütün olaylarımızda PKK sesini çıkarmadığı zaman Diyarbakır Barosu sesini çıkartır” sözleriyle eleştirdi.

Bu eleştiriye ilk tepki Baro’dan geldi. Yönetim Kurulu, "Diyarbakır Barosu, hak, hukuk ve toplumsal meselelerde üyelerinin cesur ve fedakar mücadelesiyle ödediği ağır bedeller neticesinde edindiği bu müstesna ve görkemli duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de tehdit eden bu dile boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacaktır... Sayın Süleyman Soylu, iddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binasında terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz.”