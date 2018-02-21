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Stockholm'de şüpheli paket alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 16:15 | Son Güncelleme

İsveç'in başkenti Stockholm'de kent merkezinde bir çöp kutusunda şüpheli bir obje bulundu

Stockholm'de şüpheli paket alarmı

Aftonbladet Gazetesi'ndeki habere göre Stockholm merkezi Sergelarkaden bölgesinde ihbar üzerine bulunan obje için bomba ekipleri çağırıldı. Olay yeri kordon altına alındığı ve bölgeye girişler yasaklandı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden Eva Nilsson yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizle olay yerindeyiz. Bölgeye girişlerin ne kadar süre engelleneceği henüz belli değil" dedi.

DHA

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Stockholm isveç

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