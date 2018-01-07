Stockholm’de bir metro istasyonun patlama, iki kişi yaralandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Stockholm'de bir metro istasyonunda gerçekleşen patlama sonrasında iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Vårby Gård metro istasyonunda gerçekleşen patlamada 60 yaşında bir adam ve 45 yaşında bir kadının yaralandığı duyuruldu.
Stockholm polis departmanından Sven-Erik Olsson yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Patlama, yaralaı adam yerden bir cisim aldığında gerçekleşti” dedi.
İstasyon ve çevresi polis tarafından halka kapatıldı
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Her yerde aranıyorlar
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum