Stoltenberg: 'NATO Yeni Bir 'Soğuk Savaş'ı Engellemede Kararlı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’yla yeni bir nükleer silah yarışını engelleme konusunda kararlı olduğunu ve Moskova’nın yeni nükleer silah geliştirme programlarının Batı’ya bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Münih’teki Güvenlik Konferansı’nda konuşan Stoltenberg, ‘Rusya nükleer kapasitesini modernleştiriyor, yeni nükleer sistemler geliştiriyor ve askeri stratejisinde nükleer silahların rolünü arttırıyor. Bu ciddi bir kaygı yaratıyor’ dedi.

Stoltenberg, NATO’nun yeni bir ‘Soğuk Savaş’ı engellemek konusunda kararlı olduğunu da açıkladı. Genel Sekreter, Avrupa Birliği ülkelerinin PESCO olarak adlandırılan anlaşma altında savunma alanında daha yakın işbirliği planlarını da olumlu karşıladıklarını belirtti.

Stoltenberg bu konuda, ‘NATO’nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek ve sorumluluk paylaşımı konusunda önemli bir fırsat. Ancak riskler taşıyor. Bunların arasında transatlantik ittifakı zayıflatmak, NATO’nun yaptığının aynısını yapmak var’ dedi.

Amerika’da PESCO olarak bilinen anlaşma konusundaki çekincelerini ifade etti. Ancak Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen konferansa endişelerin yersiz olduğunu söyledi.