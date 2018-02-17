Stoltenberg: 'NATO Yeni Bir 'Soğuk Savaş'ı Engellemede Kararlı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’yla yeni bir nükleer silah yarışını engelleme konusunda kararlı olduğunu ve Moskova’nın yeni nükleer silah geliştirme programlarının Batı’ya bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Münih’teki Güvenlik Konferansı’nda konuşan Stoltenberg, ‘Rusya nükleer kapasitesini modernleştiriyor, yeni nükleer sistemler geliştiriyor ve askeri stratejisinde nükleer silahların rolünü arttırıyor. Bu ciddi bir kaygı yaratıyor’ dedi.
Stoltenberg, NATO’nun yeni bir ‘Soğuk Savaş’ı engellemek konusunda kararlı olduğunu da açıkladı. Genel Sekreter, Avrupa Birliği ülkelerinin PESCO olarak adlandırılan anlaşma altında savunma alanında daha yakın işbirliği planlarını da olumlu karşıladıklarını belirtti.
Stoltenberg bu konuda, ‘NATO’nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek ve sorumluluk paylaşımı konusunda önemli bir fırsat. Ancak riskler taşıyor. Bunların arasında transatlantik ittifakı zayıflatmak, NATO’nun yaptığının aynısını yapmak var’ dedi.
Amerika’da PESCO olarak bilinen anlaşma konusundaki çekincelerini ifade etti. Ancak Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen konferansa endişelerin yersiz olduğunu söyledi.
Alman Savunma Bakanı, ‘Transatlantik ittifakın içinde kalmak istiyoruz ama aynı zamanda daha Avrupalı olmak da. Bir başlangıç yapıldı. Geçen Aralık ayında, Avrupa Savunma Birliği konusundaki planlarımızı paylaştık. Bir açıdan, Avrupa ordusunu oluşturacak bir siyasi aşamayı başlattık diyebiliriz’ dedi.
Amerika bir süredir, Avrupalı müttefiklerine savunma harcamalarını arttırmaları konusunda çağrı yapıyordu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Münih’teki konferanstaydı ancak bir konuşma yapmadı.
İsviçre’deki Saint Gallen Üniversitesi’nden James Davis, Amerika’nın müttefiklerini karışık mesajlar gönderdiğini söylüyor.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Davis şunları söyledi: ‘Amerika’nın NATO’nun Doğu Avrupa’daki üyelerindeki varlığını arttırdığını görüyoruz. Bu çerçevede, Amerika’nın yeniden işbirliklerini arttırdığını, bir kararlılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak siyasi alanda, siyasi liderlik, stratejik liderlik alanlarında sesini yeterli seviyede duyurduğu düşünülmüyor.’
Öte yanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore’nin nükleer programı üzerinden yaratılan korku havası dağıtılabilir.
Guterres, ‘Bu krizle ilgili iki önemli aktör var, Amerika ve Kuzey Kore. Bu iki ülke biraraya gelebilir ve bu sorunlar üzerinde anlamlı bir diyalog kurabilir. Amerika’nın bu konuda hazır olduğuna inanıyorum. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in son açıklamaları, Kuzey Kore üzerinde baskıyı devam ettirmenin oldukça gerekli olduğunu ama aynı zamanda Kore yarımadasında barış için, Kuzey Kore’yi nükleer programını barışçıl bir şekilde sonlandırma konusunda ikna etmenin de önemli olduğunu gösterdi’ dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın konferansta konuşma yapması ve konuşmada, Kuzey Kore konusundan ve Amerika’nın NATO’ya olan bağlılığından bahsetmesi bekleniyor.
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