Strasbourg'da Afrin gündemi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı operasyon Avrupa'da ilk olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) ele alındı. Konu, Strasbourg'da devam eden AKPM genel kurul toplantılarının gündemine son anda Birleşik Avrupa Solu (UEL) grubunun önerisiyle geldi. AKPM genel kurulunda düzenlenen "güncel işler" oturumunda Türk heyetindeki AKP, MHP ve HDP'li vekiller de söz aldı. CHP'li hiçbir vekil konuşma yapmadı. AKP ve MHP'li vekiller Türkiye'nin "teröre karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını" savunurken, HDP'li üyeler "BM çerçevesi dışında hareket edildiğini" savundular.

Oturumda söz alan AKPM Türk heyeti başkanı AKP Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Suriye'deki savaşın "Suriye sınırları dışına taştığı ve terör örgütleri aracılığıyla Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eder hale geldiğini" söyledi. Bu örgütlerin başında IŞİD, PYD ve YPG'nin geldiğini belirtti. Türkiye'nin bu örgütleri "nötralize etmek için" askeri operasyon başlattığını vurgulayan Kılıç, "Türkiye'nin Kürt kardeşleriyle hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'nin sorunu PKK, YPG ve PYD'dir. Zeytin Dalı operasyonu uluslararası hukuka uygun şekilde başlatılmıştır" dedi.