Stratejik Burseya Dağı’nı Ele Geçiren TSK Afrin’e İlerliyor

Erdoğan, "Az önce komutanla konuştum. ‘İnşallah az sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz' dedi. Ben karşımda Ferhatları görüyorum, Ferhat'a dağ dayanır mı? Bunlar zannediyordu ki Türk'ün evladı bu beş paralık teröristlerle, affedersin alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, bunlar yıldırır” dedi.

Özgür Suriye Ordusu destekli TSK güçleri, Burseya Dağı'yla beraber 4'ü stratejik tepe, biri köy altı yerleşim birimiyle, 13'ü köy olmak üzere toplam 19 noktada kontrolü sağlamış oldu.

Stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda mevzilenen YPG güçleri hem Azez'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor hem de Kilis'e yönelik roket saldırıları düzenliyordu.

Erdoğan'ın bu açıklamasından birkaç saat sonra Anadolu Ajansı, Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini "son dakika” olarak duyurdu.

TSK: Harekatın başından beri 484 terörist etkisiz hale getirildi

Her gün harekatla ilgili yazılı basın açıklamalarıyla bilgilendirme yapan Genelkurmay Başkanlığı ise sekizinci gün 37 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Operasyonun başından bu yana Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” dendi.

Bozdağ: Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan (YPG'den) temizlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Kanal 7 televizyonunda katıldığı programda Türkiye'nin hedefinin Afrin'le sınırlı olmadığı mesajını verdi.