Su aygırının ısırdığı turist öldü

Başkent Nairobi yakınlarındaki Naivasha gölü kıyısında bir otel bahçesinde yaşanan olayda, hayvana çok yaklaşan Chang Ming Chuang adlı 66 yaşındaki turistin göğsünden ısırıldığı bildirildi.

Aynı olayda yine Tayvanlı başka bir turist de yaralandı.

BU YIL SU AYGIRLARI 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bu yıl aynı bölgede su aygırları tarafından öldürülen turistlerin sayısı 6'altıya çıktı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su aygırlarının kıyıya çıkarak otlandıkları belirtiliyor.

Kenya Doğal Yaşam Merkezi, başlangıçta iki turistin Çinli olduğunu açıkladı.

Ancak Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bu kişilerin Tayvan vatandaşı olduğunu duyurdu.

Tayvan'la diplomatik ilişkisi olmayan Kenya, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'in tezlerini kabul ediyor.

Görgü tanıklarına göre, Sopa Oteli'nde kalan iki turist su aygırına çok yaklaştı. Isırılan adam kanlar içinde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Diğer turistin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

