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Su Baskını Nedeniyle JFK’de Uçuşlar Aksadı

08.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 30 dakika önce

New York’taki JFK havaalanında su baskını nedeniyle uluslararası uçuşlarda aksamalar yaşandı.

New York'taki JFK havaalanında su baskını nedeniyle uluslararası uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Su baskınının Terminal 4'de meydana geldiği belirtildi.

Su baskınına su şebekesinde meydana gelen kırılmanın neden olduğu kaydedildi.

Aksaklık, Amerika'nın kuzeydoğu kesimlerinin soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğu bir zamanda meydana geldi.

Terminal 4'e yönelik uluslararası uçuşlar durduruldu ve terminale inmiş olanlar da diğer terminallere yönlendirildi.

Amerika'nın kuzeydoğu kesimlerinde etkili olan soğuk sert kış koşulları nedeniyle Cuma gününden buyana JFK'den ya da JFK'ye yönelik 500'den fazla uçuş iptal edildi, yaklaşık 1400 uçuş da ertelendi.

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