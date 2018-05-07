Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Bir yandan suçlularla savaşırken, bir yandan da sanal alemde yankı uyandıran Daiane Krause'un ilginç yaşamı...

Daiane Krause sosyal medyayı yıktı

1 / 21 Sosyal medyada güzelliğiyle ilgi odağı haline gelen Brazilyalı polis Daiane Krause, 55 binden fazla takipçiye ulaşmış durumda.

2 / 21 29 yaşındaki Brezilyalı polis, önceden bir cezaevi ajanı olarak çalışıyormuş.

3 / 21 1.71 boyundaki, 74 kilo ağırlığındaki Daiane Krause, sosyal medyada ilgi çeken bir hayata sahip olsa da normalde oldukça zor bir mesleği olduğunu şu sözlerle dile getiriyor:

4 / 21 'Rutin hayatımı sıraladığımda çoğu zaman çalıştığımı söyleyebilirim. Geceleri ve hafta sonu çalışıyorum.

5 / 21 Bu durum duygusal ilişki kurmak için de oldukça zor bir hayat tarzı demek oluyor. Kariyer ve arkadaş ilişkileri arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyorsunuz.

6 / 21 Benim seçimim her zaman kariyer oluyor. Bu yaşama profesyonel gözle bakarak yaklaşmanız lazım. Yoksa üstesinden gelemezsiniz.'

7 / 21 Suçlularla burun buruna geldiklerinde korkup korkmadığı sorulan Daiane, şu cevabı veriyor:

8 / 21 'Ben korkmuyorum. Suçla savaşma konusunda diğer meslektaşlarım olaylara nasıl yaklaşıyorsa ben de öyle yaklaşıyorum.'

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