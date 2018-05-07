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Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

Hayatı filmleri aratmayan 29 yaşındaki Brezilyalı polis, sosyal medyada adeta kasırga yarattı.

Bir yandan suçlularla savaşırken, bir yandan da sanal alemde yankı uyandıran Daiane Krause'un ilginç yaşamı...

Daiane Krause sosyal medyayı yıktı

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Sosyal medyada güzelliğiyle ilgi odağı haline gelen Brazilyalı polis Daiane Krause, 55 binden fazla takipçiye ulaşmış durumda.
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29 yaşındaki Brezilyalı polis, önceden bir cezaevi ajanı olarak çalışıyormuş.
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1.71 boyundaki, 74 kilo ağırlığındaki Daiane Krause, sosyal medyada ilgi çeken bir hayata sahip olsa da normalde oldukça zor bir mesleği olduğunu şu sözlerle dile getiriyor:
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'Rutin hayatımı sıraladığımda çoğu zaman çalıştığımı söyleyebilirim. Geceleri ve hafta sonu çalışıyorum.
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Bu durum duygusal ilişki kurmak için de oldukça zor bir hayat tarzı demek oluyor. Kariyer ve arkadaş ilişkileri arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyorsunuz.
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Benim seçimim her zaman kariyer oluyor. Bu yaşama profesyonel gözle bakarak yaklaşmanız lazım. Yoksa üstesinden gelemezsiniz.'
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Suçlularla burun buruna geldiklerinde korkup korkmadığı sorulan Daiane, şu cevabı veriyor:
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'Ben korkmuyorum. Suçla savaşma konusunda diğer meslektaşlarım olaylara nasıl yaklaşıyorsa ben de öyle yaklaşıyorum.'
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polis ajan brezilya fenomen sosyal medya

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