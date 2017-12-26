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Sudan Sevakin Adası’nı Türkiye’ye Tahsis Etti

26.12.2017 19:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sudan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Sudan’ın Kızıl Deniz kıyısında yer alan Osmanlı İmparatorluğu’na ait bir liman kentini yeniden inşa edecek.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Sudan'ın Kızıl Deniz kıyısında yer alan Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir liman kentini yeniden inşa edecek. Burada savaş gemileri için yapılacak limana sivil ve askeri gemiler yanaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesini istemişti.

Erdoğan'ın ziyareti, Bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından Sudan'a yapılan ilk ziyaret oldu. Erdoğan, Türkiye'ye geçici olarak tahsis edilecek Sevakin Adası'nın hem turizm amacıyla hem de hacıların Kızıl Deniz'den Mekke'ye geçişlerinde kullanabilecekleri bir durak olarak yeniden inşa edileceğini kaydetti.

650 milyon dolarlık anlaşma

Amerika'nın Sudan'a son 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımlar Ekim ayında sona ermişti. Uluslararası yatırımcıları çekmeye çalışan Sudan ile Türkiye arasındaki Sevakin anlaşması 650 milyon dolar değerinde.

Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, iki ülkenin adada askeri ve sivil gemiler için liman inşa edilmesi ve askeri ortaklık yapılması konusunda anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Bölgede etkisini her geçen gün arttıran Türkiye, üç ay önce de Somali'de 50 milyon dolarlık bir askeri eğitim merkezi açmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına dahil olduğu dönemde Sevakin Adası, Sudan'ın ana limanıydı. Ancak son yüzyılda Sevakin'in 60 kilometre kuzeyinde yer alan Sudan Limanı'nın inşa edilmesiyle Sevakin'deki liman atıl duruma gelmişti. Erdoğan Hartum'da yaptığı açıklamada yeniden inşa edilecek adanın hacıların ilgisini çekeceğini ve Sudan'ın turizm sektörünü canlandıracağını söyledi.

Erdoğan, Hacca giden Türkler'in adayı ziyaret ederek buradan tekne ile Mekke'ye geçeceklerini kaydetti.

Türkiye ayrıca Hartum'da yapılması planlanan yeni havaalanı, pamuk ve elektrik üretimi, tahıl silosu, et kesim merkezi gibi alanlarda yatırımlar yapacak.

Ekim ayında Amerika, Sudan'ı uluslararası finans sisteminin dışında tutan ticaret ambargosunu kaldırmıştı.

Sudan, ülkeye yılda 10 milyar dolarlık yatırım çekmeyi hedefliyor. BM'nin 2016 için tahmin ettiği rakam ise yılda 1 milyar dolardı.

Sevakin Adası'nın yeniden inşa edilecek olması haberi Türk basınında da geniş yer buldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Elalemin adamından adayı isteyeceğine Yunanistan tarafından işgal altındaki ülkemize ait 18 adamızı al" diyerek anlaşmayı eleştirdi.

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