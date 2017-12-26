Sudan Sevakin Adası’nı Türkiye’ye Tahsis Etti

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Sudan'ın Kızıl Deniz kıyısında yer alan Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir liman kentini yeniden inşa edecek. Burada savaş gemileri için yapılacak limana sivil ve askeri gemiler yanaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesini istemişti.

Erdoğan'ın ziyareti, Bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından Sudan'a yapılan ilk ziyaret oldu. Erdoğan, Türkiye'ye geçici olarak tahsis edilecek Sevakin Adası'nın hem turizm amacıyla hem de hacıların Kızıl Deniz'den Mekke'ye geçişlerinde kullanabilecekleri bir durak olarak yeniden inşa edileceğini kaydetti.

650 milyon dolarlık anlaşma

Amerika'nın Sudan'a son 20 yıldır uyguladığı ticari yaptırımlar Ekim ayında sona ermişti. Uluslararası yatırımcıları çekmeye çalışan Sudan ile Türkiye arasındaki Sevakin anlaşması 650 milyon dolar değerinde.

Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, iki ülkenin adada askeri ve sivil gemiler için liman inşa edilmesi ve askeri ortaklık yapılması konusunda anlaşma imzaladıklarını kaydetti.